Dikili'deki ihtisas sera organize sanayi bölgesinin altyapı ihalesi sonuçlandı

İzmir'de yapımı süren Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) altyapı ihalesinin sonuçlandığı bildirildi.

İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) yapılan açıklamaya göre 4 firmanın katıldığı ihaleyi teknik ve mali değerlendirme sonuçlarında tüm kriterleri sağlayan ve en avantajlı teklifi veren firma kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, TDİOSB'nin jeotermal enerjinin modern seracılıkla bütünleştirildiğini belirtti.

Altyapı çalışmaları kapsamında ihaleyi kazanan firmanın 2025 yılı bitmeden çalışmalara başlayacağını anlatan Özgener, "Tamamlandığında 4 bin kişiye istihdam imkanı yaratacak projenin altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve sondaj işlerini 2026 yılında tamamlamayı planlıyoruz. 2026 yılının son çeyreğinde ise atık su arıtma tesisi çalışmalarının tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.