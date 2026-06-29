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İzmir'de makilik alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

İzmir'de makilik alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
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İzmir'in Dikili ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan engellendi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.05 sıralarında ilçeye bağlı Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde bulunan bir tarım arazisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan ve rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangına 7 uçak ve 8 helikopterle havadan, 35 arazöz, 4 dozer ve onlarca personelle karadan müdahale eden edilirken, sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Gün boyu rüzgarın yön değiştirmesiyle civardaki bazı yerleşim yerlerini tehdit eden alevler, ekiplerin etkili çalışması sonucu yaşam alanlarına ulaşmadan engellendi. Yangında bazı tarım arazilerinde bulunan ufak çaplı barakaların zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede tehlike büyük oranda atlatıldı.

İzmir Valiliğinden alınan bilgiye göre, alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle bazı bölgelerde alevler yer yer parlarken, havanın kararmasına kısa bir süre kala uçaklar ve helikopterlerle havadan su atma çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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