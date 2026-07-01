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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda dün akşam çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gece boyunca süren müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca karadan müdahalelerini sürdürdü.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dikili ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz ve 3 dozer sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
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