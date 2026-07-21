Çorum'da operasyon düzenlenen evden 21 kök kenevir çıktı: 1 gözaltı
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde saksılara dikili 21 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheli H.A. (60) gözaltına alındı.
Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen evde 21 kök kenevir ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kenevir yetiştirdiği tespit edilen H.A. (60) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda saksılara dikili vaziyete 21 kök kenevir ele geçirildi.
Konuyla ilgili H.A. gözaltına alındı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı