Sivas Şarkışla'da yıldırım isabet eden 47 yaşındaki çoban yaşamını yitirdi

Sivas Şarkışla'da yıldırım isabet eden 47 yaşındaki çoban yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Dikili köyü Çeklicek Pınarı mevkisinde hayvan otlatan 47 yaşındaki çobana yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, çobanın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Dikili köyü, Çeklicek Pınarı mevkisinde hayvan otlatan 47 yaşındaki çoban Erol M'ye yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Erol M'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA