Milli Eğitim Bakanı Tekin, İzmir Dikili'de mesleki lisenin açılışını yaptı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in Dikili ilçesinde hayırsever Şentürk ailesi tarafından yaptırılan "Bayburtlu Hasan Şentürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Tekin, törende yaptığı konuşmada, İzmir'de son 3 yılda yatırım programına alınıp inşası tamamlanan 120 okul bulunduğunu belirtti.

Derslik başına düşen öğrenci sayısının ülke genelinde 20'li seviyelere gerilediğini aktaran Tekin, AK Parti iktidarında 600 bine yakın derslik inşa edildiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet tarihi boyunca mesleki eğitimin kritik bir alan olarak görüldüğüne dikkati çeken Tekin, 28 Şubat sürecinde uygulanan katsayı kararlarının ortaöğretimde meslek liseleri ve imam hatipleri olumsuz etkilediğini, 2013 yılından bu yana yürütülen çalışmalarla bu alanın yeniden güçlendirildiğini vurguladı.

Uluslararası araştırmaların nitelikli mesleki eğitimin milli geliri yüzde 2 ile yüzde 5 oranında artırabildiğini gösterdiğini vurgulayan Tekin, mesleki eğitime katkı sunan hayırseverlere ve eğitim camiasına teşekkür etti.

Çocukların yetiştirilmesinde sadece okulların değil ailelerin ve çevrenin de belirleyici olduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"18 yaşını tamamlayan bir çocuğumuz yaklaşık 160 bin saatlik bir ömür yaşıyor. Bu sürenin okulda geçen kısmı yaklaşık 11 bin saat civarında. Yani ömrünün yaklaşık 16'da birini okulda, öğretmeniyle geçiriyor. Kalan zamanını sokakta, toplumda ve ailesiyle tamamlıyor. Bir çocuk milli ve manevi değerlerinden uzaklaşıyorsa eğitim sisteminin bunda payı olduğu kadar veliler olarak bizlerin de sorumluluğu bulunuyor. Çocuklarımızın bu milletin mensubu olmaktan gurur duymalarını hep birlikte sağlamalıyız."

İzmir Valisi Süleyman Elban da hayırsever Şentürk ailesinin eğitime sunduğu katkının önemine değinerek, okulun hayırlı olmasını temenni etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da Şentürk ailesinin vefalı duruşunu tebrik ederek, mesleki lisenin vatanına ve milletine bağlı nesiller yetiştirmesini diledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise bölgede tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle mesleki eğitime olan ihtiyacın daha da artacağını, insana yapılan yatırımın en kıymetli kazanım olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da Şentürk ailesinin Türkiye'nin birçok yerinde hayır faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek okulun kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, devlet millet işbirliğiyle yükselen eğitim yuvalarının geleceğin inşasında vazgeçilmez bir role sahip olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okul hizmete açıldı. Bakan Tekin ve beraberindekiler, derslikleri gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA