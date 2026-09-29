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Sanal medya içerik üreticisi 'Motovlogcu Dayı', kazada yaşamını yitirdi

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Sanal medya içerik üreticisi 'Motovlogcu Dayı', kazada yaşamını yitirdi
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MOTOSİKLETLERİYLE GELDİLERİzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Cumhur Kahriman'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

MOTOSİKLETLERİYLE GELDİLER

İzmir'in Dikili ilçesinde, motosiklet ve trafik güvenliği üzerine videolar hazırlayan ve 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan sanal medya içerik üreticisi Cumhur Kahriman'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor. Yakınları ve motosiklet sürücüleri ise Kahriman'ın cenazesini almak için İstanbul'dan İzmir'e geldi.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VRİLECEK

Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı Muhammed Kopan, "Sosyal medyada motosiklet camiası için her türlü soruna ilk önce o koşardı. Kuryelerin sesi olurdu. Yoldaki bozuk asfaltlar için belediyelerle yazışmalar yapardı. Hız sınırına dikkat çekerdi. Maalesef peşinden koştuğu hız sınırı sonunu getirdi. Milyonda bir görülecek bir kaza oldu. Kurtulması imkansız bir kaza. Manevra yapan TIR'ın dorsesine köşeden çarpıyor. Selektör yapıyor uyarıyor ama TIR şoförü durmayıp kaçıyor. Yarın İstanbul Gülbahçe'de toprağa verilecek. Florya Yeniköy Camisi'nde öyle namazına müteakip kaldıracağız" dedi.

ALTIN ELBİSELİ ADAMIN İZİNDEN GİTMİŞ

Cumhur Kahriman'ın 2017'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yaşanan kazada ölen 'Altın Elbiseli Adam' lakaplı motosikletçi Barkın Bayoğlu'nu (42) örnek aldığını söyleyen Kopan, "Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan Cumhur Kahriman gibi bir adam milyonda bir yetişir. 'Altın Elbiseli Adam' merhum Barkın ağabeyi çok severdi. Onun izinden gitti. Ne yazık ki sonu da onun gibi oldu. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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