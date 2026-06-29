Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'daki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. İzmir Dikili'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altında.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'daki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
OGM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Orman yangınlarına karşı kararlılıkla mücadele edildiği belirtilen paylaşımda, "İzmir'in Dikili ilçesindeki yangın büyük ölçüde kontrol altında. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. Bursa'daki yangın kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Doğukan Gürel