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İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altında

İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altında
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İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesi Bademli Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda dün saat 21.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına 13 arazöz ve 3 dozer ile müdahale etti.

Ekiplerin etkili müdahalesi sonucu yangın 03.05 sıralarında kontrol altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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