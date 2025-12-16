Haberler

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenirken 68 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, çocukların da bulunduğu grubu güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 68 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, bottaki 3'ü çocuk 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi.

Yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

Ekipler, lastik botu durdurarak 30 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

