İzmir'de maki yangını; alevlere müdahale sürüyor
İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat arazisinden çıkan yangın makilik alana sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. İlk müdahale 5 dakika içinde yapıldı.
İzmir'in Dikili ilçesinde saat 14.05 te ziraat arazisinden çıkarak makilik alana sıçrayan yangında alevlere Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. Alevlere ilk müdahale 5 dakika içinde yapıldığı bildirildi.
Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı