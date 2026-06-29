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İzmir'de maki yangını; alevlere müdahale sürüyor

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İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat arazisinden çıkan yangın makilik alana sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. İlk müdahale 5 dakika içinde yapıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde saat 14.05 te ziraat arazisinden çıkarak makilik alana sıçrayan yangında alevlere Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. Alevlere ilk müdahale 5 dakika içinde yapıldığı bildirildi.

Haber: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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