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İzmir Dikili'de tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

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İzmir Dikili'de dün akşam İzmir-Çanakkale kara yolunda tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı, ölen sürücünün sosyal medyada motosiklet ve trafik kuralları üzerine içerik ürettiği öğrenildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cumhur Kahraman (46) idaresindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, dün akşam saatlerinde İzmir- Çanakkale kara yolunda K.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kahraman'ın, motosiklet sürüşü, ekipman kullanımı, trafik kuralları ile motorcuların yollarda yaşadığı sorunlar konusunda sosyal medyada içerik ürettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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