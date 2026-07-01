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İzmir'de maki yangını

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İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına 17 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

İZMİR'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Akşam saatlerinde Bademli Mahallesi kırsalındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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