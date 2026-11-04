Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Dikili'de narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı bilgilendirme programı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Dikili'de narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı bilgilendirme programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Dikili'de narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık için bilgilendirme programı düzenledi. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda vatandaşlara bağımlılığın etkileri anlatıldı, mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

İzmir Dikili'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve gençleri korumak amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

Dikili ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ve uyuşturucuyla mücadelede bilinçli hareket etmenin önemi anlatıldı. Programda, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Program kapsamında vatandaşlara uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve bağımlılığın oluşturabileceği riskler hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. Uyuşturucuyla mücadelede erken farkındalık oluşturmanın, özellikle gençlerin korunması ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme ve önleyici çalışmaların önemine dikkat çekilen program, vatandaşlara yönelik açıklamaların ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor

Arda'nın görüntüsü internete bomba gibi düştü
Kekova'daki 4 bin 700 yıllık batık Guinness'e girdi! Resmen dünyanın en eski batığı ilan edildi

Osmanlı batığı sandılar! 4 bin 700 yaşında çıktı, rekor kırdı
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı

Bu sahnelere tepki yağdı! Fragmandan kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o
Şevket Çoruh, Dubai'de mahsur kaldığı sırada yaşadıklarını anlattı: Kafamın üzerinden füzeler geçiyordu

Şevket Çoruh Dubai'deki dehşeti anlattı: Füzeler...
Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış

"Tedirgin edici" demişti! Son rakamlar Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bu binada artık onun sözü geçecek! Babası bakın kim çıktı
Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı