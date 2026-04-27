Haberler

İzmir'de 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, 26 Nisan günü saat 04.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) tarafından deniz üzerinde hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Botun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-45 sevk edildi. Hareket halindeki lastik botu kısa sürede durduran ekipler, botta 9'u çocuk toplam 25 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Kıyıya çıkarılan 12 Kongo, 5 Senegal, 4 Somali, 2 Yemen, 1 Kamerun ve 1 Burundi uyruklu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
