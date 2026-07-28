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İzmir'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı

İzmir'de 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı ve Kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı, Karaburun ilçesi açıklarında ise 34 göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı, Karaburun ilçesi açıklarında ise 34 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesi açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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