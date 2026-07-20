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Bakan Yumaklı: Jeotermal Kaynaklı Sera OTB ile tarımda yeni bir dönem başlayacak

Bakan Yumaklı: Jeotermal Kaynaklı Sera OTB ile tarımda yeni bir dönem başlayacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Dikili'de 3 milyon metrekarelik jeotermal kaynaklı sera özel tarım bölgesi projesini duyurdu. Yıllık 80 bin ton yaş meyve/sebze üretimi ve 3 bin 500 kişilik istihdam hedefleniyor.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Dikili ilçesinde hayata geçirilecek Jeotermal Kaynaklı Sera Özel Tarım Bölgesi (OTB) projesini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Dikili'de hayata geçireceğimiz Jeotermal Kaynaklı Sera OTB ile tarımda yeni bir dönem başlayacak. Modern teknoloji, kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi dev bir tesiste buluşturuyoruz: 3 milyon metrekare entegre üretim ve sanayi alanı, doğayla dost jeotermal ve güneş enerjisi kullanımı, yıllık 80 bin ton yaş meyve/sebze üretimi 3 bin 500 kişiye istihdam. Üreten, çevreyi koruyan ve ülkemize değer katan projelerimizle 'Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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