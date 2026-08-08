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Dikili'de köpeklere ateş açan şüpheli tutuklandı

Dikili'de köpeklere ateş açan şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Dikili'de köpeklere ateş açan şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Dikili ilçesinde bir kişi, sokak köpeklerine av tüfeğiyle ateş açtı. Üç köpekten ikisi ölürken, diğeri yaralandı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Vahşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Dikili ilçesinde sokakta av tüfeğiyle ateş açtığı üç köpekten ikisini öldürdüğü, diğerini yaralayan şüpheli tutuklandı.

KÖPEKLERİ AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslamlar Mahallesi'nde bir kişinin sokaktaki üç köpeğe av tüfeğiyle ateş açtığı ve yaralanan hayvanlara eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu kimliği belirlenen V.Z, ekiplerce gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin tüfekle ateş açtığı üç köpekten ikisinin öldüğü, diğerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. V.Z. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVEFA VEFA:

insanı insan yapan vicdan ve akıldır. bu yaratıkta ne yazık ki ikisi de yok!

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Haber YorumlarıDi:

İnsan vuran tutuklanmiyor bu nasıl devlet alo alo

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