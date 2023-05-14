Bağcılar Haberleri - Bağcılar Haber - Haberler

Bağcılar 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Bağcılar seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Bağcılar hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Bağcılar 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Bağcılar seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Bağcılar hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Bağcılar 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Bağcılar seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Bağcılar hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Bağcılar 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Bağcılar seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Bağcılar hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Bağcılar 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Bağcılar seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Bağcılar hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Bağcılar 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Bağcılar seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Bağcılar hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Bağcılar 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Bağcılar seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Bağcılar hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Bağcılar 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Bağcılar seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Bağcılar hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Sahte polis ev hanımlarını 2 milyon 250 bin lira dolandırdı

Sahte polis ev hanımlarını 2 milyon 250 bin lira dolandırdı

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