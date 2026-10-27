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İstanbul Bağcılar ve Şişli'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Ekim'de Bağcılar ve Şişli'de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı; gözaltına alınanlardan birinin firari hükümlü olduğu, birinin de 27 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapsi bulunduğu öğrenildi.

Bağcılar ve Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri firari hükümlü 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 26 Ekim'de Bağcılar'da 2 ev ve bir iş yeri ile Şişli'de bir ev ve araca operasyon düzenledi.

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 12 kilogram mermer tozuna emdirilmiş metamfetamin, 8 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 100 gram kristal metamfetamin, 22 kilo 588,46 gram skunk, 11,31 gram kokain, 34 kilogram kimyasal katkı maddesi, 2 öğütücü makine, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör, 32 fişek, pompalı tüfek, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli materyaller ve 51 bin 260 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınandan birinin, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 27 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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