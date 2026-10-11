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Bağcılar'ın Fatih Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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Bağcılar'ın Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; polis caddeye giriş ve çıkışları kapatıp çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Bağcılar'da bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir erkek, silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapatarak çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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