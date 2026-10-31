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Bağcılar'daki cinayette tetiği çektiği belirlenen şüpheli Çeşme'de yakalandı

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Bağcılar'daki cinayette tetiği çektiği belirlenen şüpheli Çeşme'de yakalandı Haber Videosunu İzle
Bağcılar'daki cinayette tetiği çektiği belirlenen şüpheli Çeşme'de yakalandı
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Bağcılar'da 20 yaşındaki gencin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan tetikçi şüpheli, Çeşme'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanıp adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, şüphelilerin motosikletle kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Bağcılar'da 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben'in motosikletli iki kişi tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Çeşme'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı. Alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği belirlenen cinayette, tetiği çektiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi; diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin olaydan sonra motosikletle kaçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bağcılar, Kemalpaşa Caddesi'nde 1 Haziran saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda yolda yürüyen Buğra Efe Dilmen, bir motosikletin üzerinde bulunan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun göğüs ve bacaklarına kurşun isabet eden Buğra Efe Dilmen hayatını kaybetti. Saldırganlar ise olay yerinden hızla kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, saldırganların kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntüleri inceleyen polisler, şüphelilerin İstanbul'dan ayrılarak yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmayı planladığını tespit etti. Çeşme'de bir otelde olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda saldırı sırasında motosikletin arkasında oturan ve silahla şüphelilere ateş açan Hamza Y. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan soruşturmada saldırı sırasında motosikleti kullanan kişinin Ramazan Ç. olduğu tespit edildi. Daha önce üç kez gözaltına alınan ve 3 ayrı aranma kararı bulunan şüpheliyi yakalamak için ekipler çalışması sürüyor. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli suçunu itiraf etti. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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