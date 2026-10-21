Temeli Bağcılar'da atıldı! Çocuklar bu okulda nezaket öğrenecek

Bağcılar’da çocukların nezaket değerlerini yaşayarak öğrenmesi, kültürel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kurulacak Nezaket Okulu için ilk adım atıldı.

TEMEL ATMA TÖRENİ MAHMUTBEY’DE YAPILDI

Mahmutbey Mahallesi’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül katıldı.

VALİ GÜL: İŞİN ÖZÜ ÖZÜR DİLEMEK, TEBRİK ETMEK VE TEŞEKKÜR ETMEK

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bizim medeniyetimiz köklü bir medeniyet. Aslında atalarımız üç aşağı beş yukarı her şeyi yaşamış ve anlatmış. Maalesef bazı şeyleri unutuyoruz, bazı şeyleri de yapmakta imtina ediyoruz. Bunların hatırlatılması, tekrardan gündemimize gelmesi çok kıymetli. Bu adabımuaşeret kuralları aslında bizim içimizde olan bir şey. İşin özü özür dilemek, tebrik etmek ve teşekkür etmek” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül

“ERDEMLİ ŞEHİR ANLAYIŞINA HİZMET EDECEK”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise şehirlerin kimliğini yerel yöneticilerin oluşturduğunu söyledi. Farabi’nin “El-Medinetü’l-Fazıla” adlı eserinde tanımladığı erdemli şehir anlayışını hatırlatan Özdemir, “Erdemli şehir, bu standartları yüksek olan bir şehrin aynı zamanda ahlaki ve vicdani değerlerle bezenmesini, şehirde yaşayan insanların ahlaki standartlarının yüksek olmasını ve yardımlaşma kültürünün öncelikli olarak ele alınmasını ifade eder. Bu proje de aslında Farabi’nin ifade ettiği erdemli şehirler anlayışına hizmet edecek çok kıymetli bir proje” diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

2024 SEÇİM BEYANNAMESİNDEKİ PROJE

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da projenin 2024 yerel seçimlerinde seçim beyannamelerinde yer aldığını belirtti. Yıldız, o dönem belediye başkan adayı olan Abdullah Özdemir’in bu projeyi gerçekleştirme sözü verdiğini hatırlatarak “Biz de Başkanımızın vermiş olduğu bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

AİLELER DE ATÖLYELERDE EĞİTİM ALACAK

Okullarda şiddete maruz kalan çocukların sayısının arttığını dile getiren Yıldız, “Burada akran zorbalığına karşı, çocuklarımızın birbirlerine daha sadakatli, daha vefalı, daha adaletli ve her şeyden önemlisi daha merhametli bireyler olarak yetişmeleri için eğitimler verilecek. Sadece 7-12 yaş grubundaki çocuklarımız değil, ailelerimiz de atölyelerde eğitim alacak. Çünkü çocuklarımızı sadece okulda öğretmenlerimiz değil, evde ailelerimiz de yetiştiriyor” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız

İLÇEDE 11 OKULUN İNŞAATI SÜRÜYOR

Bağcılar’daki yatırımlara ilişkin de bilgi veren Yıldız, ilçede 11 noktada okul inşaatının devam ettiğini, 6 okulun güçlendirmesinin yapıldığını ve 14 aile sağlığı merkezinin temelinin atıldığını söyledi. Yıldız, valilikle birlikte yalnızca Bağcılar’da 30'a yakın projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

BÜLBÜL: HER GÜN YAKLAŞIK 300 ÇOCUK EĞİTİM ALACAK

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül de okulun çocukların küçük yaşlardan itibaren empati kurmayı, birbirine saygı göstermeyi ve birlikte yaşama kültürünü öğrenmesini hedeflediğini söyledi. Bülbül, “2027-2028 eğitim öğretim yılında hizmete girmesi planlanan bu okulda her gün yaklaşık 300 çocuğumuzun eğitim alacak olması bizler için son derece kıymetli” diye konuştu.

3 BİN 425 METREKARELİK ALANA KURULACAK

Toplam 3 bin 425 metrekarelik parsel üzerine kurulacak tesisin 1315 metrekare inşaat alanı ve 1945 metrekare yeşil alanı olacak. Tesiste sanat, proje, ritim ve duygu atölyelerinin yanı sıra 100 metrekarelik kütüphane, veli görüşme ve psikolojik danışmanlık odaları, revir, danışma birimi ve mescit yer alacak. Çocukların doğayla bağ kurmasını desteklemek amacıyla hobi ve meyve bahçesi oluşturulacak tesiste, havuz alanı ve çeşitli sosyal kullanım alanları da bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı