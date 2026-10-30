Bağcılar cinayetinde ateş açan şüpheli, Çeşme'de 2 firari hükümlüyle yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BAĞCILAR'da Buğra Efe Dilben (20), motosikletle gelen kasklı 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Polis ekipleri, motosikleti Ramazan Ç.'nin (20) kullandığını, arkasında oturan Hamza Y.'nin (23) ise ateş açtığını belirledi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle koordinasyonlu şekilde çalışma yürüten İzmir polisi, Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yapan Hamza Y.'yi Çeşme ilçesindeki bir otelde 2 firari hükümlüyle birlikte yakaladı. Hamza Y. İstanbul'a getirildi.

Olay, 1 Haziran Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen kasklı 2 kişi, Buğra Efe Dilben'e silahlı saldırı düzenledi. Bacak ve göğüs bölgelerine mermi isabet eden Dilben, hayatını kaybetti.

MOTOSİKLETİ KULLANAN VE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda kullanılan motosikletin sürücüsünün Ramazan Ç., motosikletin arkasında oturarak ateş açan şüphelinin ise Hamza Y. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, Ramazan Ç.'nin 3 emniyete geliş kaydı ile 3 ayrı aranma kaydı, Hamza Y.'nin ise 2 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİYLE KOORDİNASYONLU OPERASYON

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle koordinasyonlu şekilde çalışma yürüten Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hamza Y.'nin Çeşme üzerinden Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Şüphelinin bulunduğu otele 28 Ekim Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Operasyonda Hamza Y. ile haklarında 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim K. (28) ve Eren K. (24) yakalandı. Otelde yapılan aramada 1 tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Hamza Y., İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Diğer 2 hükümlünün işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda motosikleti kullanan Ramazan Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı