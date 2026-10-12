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Bağcılar'da saldırıda ölen kişinin 13 suç kaydı var, 5 şüpheli yakalandı

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Bağcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Hayatını kaybeden kişinin 13 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bağcılar'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde Emirhan Menteşe'nin (21) öldürüldüğü, arkadaşı Baran D'nin (20) ise yaralandığı silahlı saldırı sonrası çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından olayı gerçekleştirdiği ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan saldırıda öldürülen Menteşe'nin daha önce 13 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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