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Bağcılar'da, park halindeki 3 otomobilde çıkan ve hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi 1802. Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın aracın bitişiğindeki 2 otomobile daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA