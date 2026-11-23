Diyarbakır'da gece etkili olan sis görüş mesafesini 15 metreye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle trafikteki sürücüler düşük hızda ilerledi.
DİYARBAKIR'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Kentte gece saatlerinde etkili olan sis, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte düşük hızda ilerledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı