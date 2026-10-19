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Bağcılar'da makas atan otomobil iki araca çarptı, kaçan 2 kişiden biri düştü

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Bağcılar'da makas atan otomobil iki araca çarptı, kaçan 2 kişiden biri düştü
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gece saatlerinde Avrupa Otoyolu'nda makas atmaya çalışan otomobil iki araca çarptı. Kazaya neden olduğu belirtilen otomobilden inen 2 kişi kaçmaya çalışırken, bu anlar ve kişilerden birinin kaldırımda düşmesi arkadaki aracın kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gece saatlerinde Avrupa Otoyolu üzerinde makas atmaya çalışan otomobil, iki araca çarptı. Çarpışmanın ardından araçlar savrulurken, kazaya neden olduğu belirtilen otomobilden inen 2 kişi koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kaçan kişilerden birinin kaldırımda yere düşmesi ise dikkat çekti. Kaza ve sonrasında yaşananlar, arkadan gelen bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bağcılar ilçesi Avrupa Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, araçların arasından makas atarak geçmeye çalıştı. Tehlikeli manevra sırasında makas atan otomobilin çarptığı iki araç kazaya karışırken, çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savruldu.

Kazaya neden oldular, otomobilden inip kaçmaya çalıştılar

Kazanın hemen ardından makas attığı belirtilen otomobilden 2 kişi indi. Araçtan çıkan kişiler, otoyol üzerinde koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, kaldırıma çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yaşananlar, kazanın hemen arkasından seyreden başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Makas, çarpışma ve kaçış anları saniye saniye kameraya yansıdı

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin trafikteki araçların arasından geçmeye çalıştığı, ardından kazanın meydana geldiği ve araçların savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise kazaya neden olduğu belirtilen otomobilden 2 kişinin indiği, koşarak uzaklaşmaya çalıştığı ve kişilerden birinin kaldırımda yere düştüğü görüldü.

Gece saatlerinde otoyolda yaşanan tehlikeli manevra ve kazanın ardından sergilenen davranışlar dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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