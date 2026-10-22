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Bağcılar'da araçta ölü bulunan kişi Büyükçekmece cinayetinin faili çıktı

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Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Ekim'de bir evde çıkan silahlı olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın faili, Bağcılar Mahmutbey'de hastane inşaatı alanında araç içinde ölü bulundu; araçta 2 kovan ve 1 bıçak ele geçirildi, kaçan 3 şüpheli aranıyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde evde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 şahsın da yaralandığı silahlı olayın faili, Bağcılar ilçesinde bir aracın içinde ölü bulundu.

Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Ekim tarihinde bir evde M.I. (20) ve Y.B. (26) isimli şahıslar silahla yaralanmış, Yasin Binarci (26) ise hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Dün akşam Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi'ndeki bir hastane inşaatı alanında cansız beden bulundu. Araç içerisinde ölü bulunan Mehmet Emin Yüksel'in Büyükçekmece'deki cinayetin faali olduğu öğrenildi. Araç içerisinde 2 adet 9 milimetrelik kovan ile 1 bıçak ele geçirildi. Aracı bırakarak kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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