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İki cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişi Edirne'de yakalandı

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İki cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişi Edirne'de yakalandı
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İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde 21 Ekim'de meydana gelen iki ayrı silahlı cinayetin şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişi, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Edirne'de yakalandı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, tahkikat sürüyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı cinayet olayının şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişi, yurt dışına kaçmak üzereyken Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da 21 Ekim tarihinde Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı silahlı cinayet olayına ilişkin çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B. (22) isimli 3 şüphelinin yasa dışı yollarla Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit etti. Ekipler tarafından Edirne'de düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaylara ilişkin tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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