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Bağcılar TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza, Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis midibüsü ile üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı