Bağcılar'da asayiş denetiminde aranan 131 şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar'da asayiş denetiminde aranan 131 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Ekim'de yapılan asayiş denetiminde çeşitli suçlardan aranan 131 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde 54 bin 60 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 154 araç sorgulandı; 345 gram uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bağcılar'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 131 şüpheli gözaltına alındı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ekiplerince 5-11 Ekim tarihleri arasında asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 54 bin 60 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 131 kişi gözaltına alındı.
Uygulama kapsamında, 154 aracın sorgusu yapılırken, 345 gram uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.