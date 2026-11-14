İstanbul'da etkili olan sağanak Esenler ve Bağcılar'da su birikintilerine yol açtı

İstanbul'da etkili olan sağanak Esenler ve Bağcılar'da su birikintilerine yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da lodosun ardından başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak, Esenler ile Bağcılar'da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, dışarıdakiler şemsiye açtı ve bazı kişiler kapalı alanlara sığındı.
İSTANBUL'da lodosun ardından sağanak etkili oluyor. Kısa sürede şiddetini artıran yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak başladı. Kısa sürede bazı ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Esenler ve Bağcılar'da dışarıda bulunan kişiler, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı