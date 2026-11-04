Diyarbakır Bağlar'da devrilen öğrenci servisinde 7 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan öğrenci servisindeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bağcılar Mahallesi Karanfil 8. Cadde'de meydana geldi. Y.S.Ö. (18) idaresindeki 21 AHJ 895 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilmeyen 21 S 0454 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen minibüste aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı