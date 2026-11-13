Bağcılar'da 1.090 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'da 1.090 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda bir aracın bagajında 1.090 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Jandarma köpeğinin de katıldığı aramada bulunan uyuşturucuya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Bağcılar'da aracın bagajında ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Jandarma köpeğinin de katıldığı operasyonda bir araçta yapılan aramada; 1.090 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı