Bağcılar'da operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'da operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da 8 Kasım'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 17 fişek ve 3 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Özgür EREN/İSTANBUL BAĞCILAR'da iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari faaliyetler neticesinde 8 Kasım'da Kirazlı Mahallesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek diye tabir edilen uzun namlulu silah, 17 adet fişek ile 3 adet kartuş ele geçirildi.
3 GÖZALTI
İş yerine bulunan S.A., A.B. ve M.T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken A.B. ve M.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.