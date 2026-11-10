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Bağcılar'da operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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Bağcılar'da operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Bağcılar'da operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
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Bağcılar'da 8 Kasım'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 17 fişek ve 3 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür EREN/İSTANBUL BAĞCILAR'da iş yerine düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari faaliyetler neticesinde 8 Kasım'da Kirazlı Mahallesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek diye tabir edilen uzun namlulu silah, 17 adet fişek ile 3 adet kartuş ele geçirildi.

3 GÖZALTI

İş yerine bulunan S.A., A.B. ve M.T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken A.B. ve M.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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