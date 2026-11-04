Bağcılar'da bir aylık asayiş uygulamasında 28 şüpheliden 14'ü tutuklandı

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Bağcılar'da, 1-30 Ekim'de yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 14'ü adli makamlarca tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CİMER ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar ile ilçedeki olayları değerlendirerek potansiyel suç yoğunluğu bulunan bölgeleri belirledi.

Suçla mücadelede etkinliğin artırılması için oluşturulan risk haritası kapsamında mahalle ve bölgelerde dar alan uygulamaları yapıldı.

Ekiplerin bir aylık uygulamalarında gözaltına alınan toplam 28 şüpheliden 14'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA