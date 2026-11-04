Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bağcılar'da bir aylık asayiş uygulamasında 28 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da 1-30 Ekim'de yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 14'ü adli makamlarca tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CİMER ve 112 ihbarlarıyla belirlenen risk haritası kapsamında mahallelerde dar alan uygulamaları yaptı.

Bağcılar'da, 1-30 Ekim'de yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 28 şüpheliden 14'ü adli makamlarca tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CİMER ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar ile ilçedeki olayları değerlendirerek potansiyel suç yoğunluğu bulunan bölgeleri belirledi.

Suçla mücadelede etkinliğin artırılması için oluşturulan risk haritası kapsamında mahalle ve bölgelerde dar alan uygulamaları yapıldı.

Ekiplerin bir aylık uygulamalarında gözaltına alınan toplam 28 şüpheliden 14'ü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! İşte Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni

Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı'da yeni alana taşındı

AK Parti kaynakları doğruladı! İşte Öcalan'ın yeni alana geçme nedeni
Gemlik'te otoyolda facia! Kaza yapan araca ve yardıma koşanlara otomobil çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Yardıma koştular, arkadan gelen otomobil çarptı! 1 ölü, 9 yaralı
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

"Ne kadar yöntem değiştirilirse değiştirilsin sınır yok ve taviz yok"
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu

Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu!
Zelenski'den Melania Trump'a sürpriz ödül! Kararnameyi imzaladı

Trump'ın eşine şaşırtan jest! Ülkenin lideri kararnameyi imzaladı
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu

İstanbul'da neler oluyor?

Vehbi Koç Ödüllü sanatçı Canan Tolon'un heykelleri gümrükte balyozla parçalandı

Ödüllü sanatçı isyan etti! Heykelleri gümrükte parçalandı