Bağcılar'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kongresi başladı, 71 bildiri sunulacak

BAĞCILAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin akademik temellerinin ve uygulama boyutlarının farklı disiplinler açısından ele alınması amacıyla düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kongresi' başladı. Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenleri, öğretmenleri ve eğitim yöneticilerini bir araya getiren kongrede, iki gün boyunca 71 bilimsel bildiri sunulacak.

Bağcılar Haşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen kongrenin açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, akademisyenler, öğretmenler ve eğitim yöneticileri katıldı. Disiplinler arası yaklaşım temasıyla gerçekleştirilen kongrede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli farklı alanlarda çalışmalar yürüten araştırmacıların bildirileriyle ele alınıyor. Öğretim programlarından yapay zekaya, ölçme ve değerlendirmeden eğitim uygulamalarına kadar birçok konunun değerlendirileceği kongrenin ikinci gününde ise üç eğitim fakültesi dekanının katılımıyla, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bağlamında öğretmen yetiştirmenin geleceğinin ele alınacağı bir panel gerçekleştirilecek.

GÜL: MAARİF MODELİ İLE VİCDANLI VE MERHAMETLİ GENÇLER YETİŞTİRMEYİ ARZULUYORUZ

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli neden gündeme geldi? Eğitimin her dönemde farklı öncelikleri olur. Bunu en iyi sizler bilirsiniz. On yıl önceki, 20 yıl önceki, 30 yıl önceki, 50 yıl önceki ve 100 yıl önceki ihtiyaçlar, beklentiler ve öğrenme metotları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla evimizde, çocuklarımızda bile her yıl veya iki yılda bir geriye dönüp baktığımızda, bir önceki çocuğumuzda uyguladığımız yöntemin bir sonraki çocuğumuzda aynı karşılığı bulmadığını görüyoruz. Bu nedenle bazen, 'Sık sık değişiyor' deniliyor. Evet, insanoğlunun beklentileri ve ihtiyaçları değişiyor. Kamunun görevi ise günceli takip etmek ve değişen ihtiyaçlara karşılık verebilecek metotları ve yöntemleri çocuklarımıza, göz aydınlığımız gençlerimize sunmaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile teknik boyutta bilgiye erişim ve bilginin kullanılması gibi konular ele alınıyor. Bunlar kıymetli ve bu metotlar sizler aracılığıyla anlatılıyor. Ancak daha da önemlisi, vicdanlı ve merhametli gençlerin, çocukların yetişmesine imkan sağlamaktır. Hayat sadece matematikten ibaret değil. Hayat sadece fen bilgisinden de ibaret değil. Yüz sorunun yüzünü de çözersiniz, dünyanın en başarılı insanı olursunuz. Ancak merhametten, vicdandan ve Allah korkusundan yoksunsanız, Allah muhafaza, sahip olduğunuz bilgi, ilim ve kabiliyet sizi zalimliğe kadar götürebilir. Bu açıdan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile gençlerimizin hem çağın gerektirdiği yetkinliklerle yetişmesini hem de bundan daha kıymetli olan vicdanlı ve merhametli bireyler olmasını arzuluyoruz" diye konuştu.

YENTUR: BİLDİRİ, MAARİF MODELİ'NİN SAHADA SAHİPLENİLDİĞİNİN GÖSTERGESİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ise "Bakanlığımızın yürüttüğü politikaların sahada anlam bulması, bizim en önemli görevimizdir. Bir ilçe müdürlüğünün üniversitelerle iş birliği yaparak 71 bildiri sunması, başlı başına bu çalışmanın ne kadar sahiplenildiğinin en önemli göstergesidir. Bu kongreyi anlamlı kılan unsurlardan biri de okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bir arada bulunmasıdır. Yani hem sahadaki uygulayıcılar hem de işin akademik ve teorik boyutuyla ilgili paydaşlar burada yer alıyor. Bu nedenle tüm paydaşların bir araya geldiği ve birlikte aynı hedefe yürüdüğü her çalışmada mutlaka başarı elde edileceğine inanıyorum. Bugün burada, Bağcılar'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin teorik ve pratik boyutlarının bir arada ele alınması; kazanımlar, beceriler, erdemler, değerler ve yetkin insan yetiştirme sürecinde daha iyisinin nasıl yapılabileceğinin en güzel göstergesidir. İki gün sürecek çalışmaların sonunda ortaya çıkacak raporun da ilimizdeki tüm ilçelerde ve sınıflarda karşılık bulması için hep birlikte hareket edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

UÇGUN: ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAN YAPAY ZEKAYA BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kongresi'nin Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Duygu Uçgun da "Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kongresi'nde iki gün süreyle akademisyenlerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim yöneticilerimizi bir araya getireceğiz. Disiplinler arası yaklaşım temasıyla hazırladığımız kongrede, farklı alanlarda çalışmalar yürüten araştırmacılarımızla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni ele alacağız. Kongremizin teması ve içeriği doğrultusunda bildiriler de disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlandı. Öğretim programlarından yapay zekaya, ölçme ve değerlendirmeye kadar birçok konu ele alınacak. Ayrıca kongrenin ikinci gününde, üç eğitim fakültesi dekanımızın katılımıyla bir panel gerçekleştireceğiz. Panelde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bağlamında öğretmen yetiştirmenin geleceğini ele alıp değerlendireceğiz. Umuyoruz ki bu kongre, bundan sonraki çalışmalara ışık tutar ve yeni iş birliklerine kapı açar. Verimli oturumlar ve verimli bir toplantı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı