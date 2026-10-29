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Bağcılar'da İETT otobüsü kaygan yolda çekiciye çarptı, yaralanan olmadı

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Bağcılar'da İETT otobüsü kaygan yolda çekiciye çarptı, yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Bağcılar'da İETT otobüsü kaygan yolda çekiciye çarptı, yaralanan olmadı
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İddiaya göre, Bağcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs park halindeki çekiciye çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü ve inceleme başlatıldı.

BAĞCILAR'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, park halindeki çekiciye çarptı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HO 1288 plakalı İETT otobüsü, park halindeki 34 KV 6485 plakalı çekiciye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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