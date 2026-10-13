Bağcılar'da 5-11 Ekim denetimlerinde aranan 131 kişi adli makamlara sevk edildi

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Bağcılar'da gerçekleştirilen denetimlerde aranan 131 kişi yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 54 bin 60 kişi sorgulandı, 154 aracın da sorgusu yapıldı. Aranan 131 şahıs yakalandı. 345 gram narkotik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı