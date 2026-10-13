Bağcılar'da trafikte midibüs şoförünü tehdit eden sürücü kamerada

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Bağcılar Mahmutbey'de servis minibüsü midibüsün aynasına çarptı. Midibüs şoförünün tepki göstermesi üzerine öfkelenen servis minibüsü şoförü araçtan inip küfür ve tehditler savurdu; görüntülerde 'boğazını keserim' dedi, gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

KAZANIN ARDINDAN KAVGA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Mahmutbey'de meydana geldi. İddiaya göre, trafikte midibüsü sıkıştıran servis minibüsü, araca çarptı. Midibüs şoförünün durumu söylemesi üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Öfkelenen servis minibüsü şoförü aracından inerek midibüs şoförüne küfür ve tehditlerde bulundu.

"BOĞAZINI KESERİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracından inen servis minibüsü şoförünün tartıştığı midibüs şoförüne 'boğazını keserim' dediği ve hakaret ettiği görüldü. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı