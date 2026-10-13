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Bağcılar'da trafikte midibüs şoförünü tehdit eden sürücü kamerada

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Bağcılar'da trafikte midibüs şoförünü tehdit eden sürücü kamerada Haber Videosunu İzle
Bağcılar'da trafikte midibüs şoförünü tehdit eden sürücü kamerada
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Bağcılar'da servis minibüsü, midibüsün aynasına çarptı. Midibüs şoförünün duruma tepki göstermesi üzerine öfkelenen servis minibüsü şoförü, aracından inerek küfür ve tehditler savurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Mahmutbey'de servis minibüsü midibüsün aynasına çarptı. Midibüs şoförünün tepki göstermesi üzerine öfkelenen servis minibüsü şoförü araçtan inip küfür ve tehditler savurdu; görüntülerde 'boğazını keserim' dedi, gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

KAZANIN ARDINDAN KAVGA ÇIKTI

Olay, akşam saatlerinde Mahmutbey'de meydana geldi. İddiaya göre, trafikte midibüsü sıkıştıran servis minibüsü, araca çarptı. Midibüs şoförünün durumu söylemesi üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Öfkelenen servis minibüsü şoförü aracından inerek midibüs şoförüne küfür ve tehditlerde bulundu.

"BOĞAZINI KESERİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracından inen servis minibüsü şoförünün tartıştığı midibüs şoförüne 'boğazını keserim' dediği ve hakaret ettiği görüldü. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıgökhan şahin:

hiç şaşırmadık hem suçlu hem güçlü bu tarz şöför arkadaşların ciddi psiko teknikten geçmesi gerekiyor

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Haber Yorumlarım.kandil1461:

para cezası ve ehliyetine elkonulmalı

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