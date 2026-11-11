Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bağcılar'da içerik üreticisi Mustafa Kurt gökdelen çatısında önlemsiz video çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da içerik üreticisi Mustafa Kurt gökdelen çatısında önlemsiz video çekti Haber Videosunu İzle
Bağcılar'da içerik üreticisi Mustafa Kurt gökdelen çatısında önlemsiz video çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçerik üreticisi Mustafa Kurt, Bağcılar'da bir gökdelenin çatısında güvenlik önlemi almadan video çekti. Çatının en uç noktasına kadar ilerlediği görüntüler sosyal medyada yayınlanınca izleyenlerde endişe yarattı.

İstanbul Bağcılar'da içerik üreticisi Mustafa Kurt, bir gökdelenin çatısında en uç noktaya kadar ilerleyerek video çekti. Kurt'un o anları paylaştığı sosyal medyadaki görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

İstanbul'da yoğun yapılaşmanın bulunduğu Bağcılar'da bir gökdelenin çatısına çıkan içerik üreticisi Mustafa Kurt, tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti. Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan çatının üzerinde çekim yapan Kurt, kimi zaman dar bir bölümde uzanarak görüntü aldı, kimi zaman da çatının en uç noktasına kadar ilerleyerek kamera karşısına geçti. Kurt'un yüksekliğe aldırış etmeden gerçekleştirdiği çekimler sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medya hesabından yayınlandı. Kurt'un binanın çatısında sergilediği tehlikeli hareketleri ve uç noktadaki çekimleri, sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! '7 şart yerine getirilmezse...'

İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "Yerine getirilmezse..."
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Zorunlu olmayan yatırımları ertelemek faydalı olabilir

Ali Koç’tan 2027 için 'temkin' çağrısı: Ertelemek faydalı olabilir
Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı

Yaptıklarına LaLiga bile kayıtsız kalamadı
İsrail Gazze'de çadırları vurdu! Filistinlinin feryadı yürek yaktı13

Çadırını da vurdular! Filistinlinin feryadı yürekleri dağladı
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kahreden olay! Yardıma koşarken can verdi
Atış poligonunda intihara kalkıştı16

Poligonda kan donduran anlar kamerada
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü

Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü! Nedenini duyan şaştı
Apple CEO'su Tim Cook, Kapalıçarşı'dan 18 bin dolara halı aldı

Apple'ın patronu Kapalıçarşı'da paraya kıydı! Tek ürüne servet ödedi