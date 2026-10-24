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TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde 5 araç zincirleme kazaya karıştı, iki şerit kapandı

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TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananların olduğu bildirildi. Araçlardan biri takla atarken yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede yoğunluk yaşanıyor.

Bağcılar'daki TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkisinde hafriyat kamyonu ve tır ile 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Bu arada kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı, bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: AA
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