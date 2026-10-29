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Bağcılar'da kontrolden çıkan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü çekiciye çarptı

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Bağcılar 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde seyreden İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak park halindeki çekiciye çarptı. Kazada yaralanan olmazken otobüste hasar oluştu; bölgedeki trafik yoğunluğu araçların çekilmesiyle normale döndü.

Bağcılar'da kontrolden çıkarak park halindeki çekiciye çarpan İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar oluştu.

100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde seyreden 34 HO 1288 plakalı özel halk otobüsü, park halindeki 34 KV 6485 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA
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