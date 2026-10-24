Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde hafriyat kamyonu ve TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken 3 şerit trafiğe kapatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı