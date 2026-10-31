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Diyarbakır'da yoğun sis bazı uçak seferlerinin ertelenmesine yol açtı

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Diyarbakır'da yoğun sis bazı uçak seferlerinin ertelenmesine yol açtı
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Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, bazı uçak seferleri ertelendi. Sis özellikle Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşırken sürücüler trafikte düşük hızda ilerledi.

DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, yaşamı ve ulaşımı etkiledi. Özellikle Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Trafikteki sürücüler düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.

Sisli hava, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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