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Bağcılar'da inşaat çalışmaları sırasında 4 bina tedbiren boşaltıldı

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Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'taki inşaat çalışmaları sırasında çevredeki binalarda çatlaklar oluştu. Kontrollerde 2 binada kısmi çatlak belirlenince bu binalar mühürlenerek tahliye edildi, bitişik 2 bina tedbiren boşaltıldı ve sokak kapatıldı.

Bağcılar'da inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki bazı binalarda çatlaklar oluşması üzerine 4 bina tedbiren tahliye edildi.

Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişiğindeki bir binanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

İnşaatın yanındaki başka bir binadan da sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde inşaat çevresindeki 2 binada kısmi çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

İki bina mühürlenerek tahliye edilirken, bu binaların bitişiğindeki 2 bina da tedbiren boşaltıldı.

Ekipler, sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı.

Kaynak: AA
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