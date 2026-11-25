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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iddiaya göre, bir vatandaş polis memurunun kendisine "ahlaksız" demesine sinirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine polise el kaldıran vatandaşın, "Ezerim ulan seni" sözleri dikkat çekti. Yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi