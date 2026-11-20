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İstanbul Bağcılar'da bir hastanenin acil servisinde, bir hastanın ölüm haberinin ardından yakınları ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Olayda 1 sağlık çalışanı ve 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre olay, bugün Bağcılar'da bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. Acil servise getirilen M.Ş.T. (49) hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından hastanın yakınları A.S.Ö. (19), A.T. (18), A.T. (21) ve R.T. (21) ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında acil servis hemşire yardımcısı H.K. (46) ile güvenlik görevlisi K.A. (37) kesici aletle, güvenlik görevlileri N.B. (32) ve O.H. (32) ise darbedilerek yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi olayda kullanılan kesici aletle birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı