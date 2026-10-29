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Bağcılar'da yağış ve rüzgarın devirdiği ağaç park halindeki otomobile hasar verdi

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Bağcılar'da yağış ve rüzgarın devirdiği ağaç park halindeki otomobile hasar verdi
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Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 292. Sokak'ta boş arazide park halindeki 34 HCB 603 plakalı otomobilin üzerine yağış ve rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Araç sahibinin itfaiyeye bildirmesiyle ekipler ağacı keserken otomobilin ön kısmı hasar gördü.

Bağcılar'da park halindeki otomobilin üzerine yağış ve rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.

Kazım Karabekir Mahallesi 292. Sokak'ta boş bir arazide park halinde bulunan 34 HCB 603 plakalı otomobilin üzerine, yağışın ve rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi.

Mahalle sakinlerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen araç sahibi Mustafa Yüksel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri ağacı elektrikli testereyle kesti.

Ağaç parçalanarak kaldırılırken, otomobilin ön kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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